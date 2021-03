Azul: Demanda por voos cai 34,4% em fevereiro

A companhia aérea Azul divulgou seus dados operacionais de fevereiro, quando registrou queda na demanda por voos (RPK) de 34,4% na comparação com o mesmo mês de 2020, e de 17,8% na comparação com fevereiro de 2019.

A oferta de assentos (ASK) caiu 32,1% na comparação com fevereiro do ano passado, e 15% em relação a 2019. Assim, a taxa de ocupação fechou o mês passado em 78,4%, caindo 2,7 pontos tanto na comparação com 2020 quanto com 2019.

As maiores quedas foram apuradas nos voos internacionais, com recuos de 96,6% na demanda, em um ano, e de 95,8% na oferta. Assim, a taxa de ocupação caiu de 79,9% para 65,7%.

Nos voos domésticos, a queda anual da RPK foi de 14,2%, e na ASK, foi de 11,1%. A taxa de ocupação caiu 2,9 pontos porcentuais, para 78,6%.

