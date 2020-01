Azul confirma acordo para comprar a TwoFlex por R$ 123 milhões

Conforme antecipou nesta terça-feira, 14, a Coluna do Broadcast, a Azul fechou um acordo vinculante para adquirir a empresa de aviação regional TwoFlex, pelo valor de R$ 123 milhões. A companhia atende 39 destinos no Brasil, dos quais apenas três são atualmente atendidos pela Azul.

A TwoFlex conta com 14 horários diários de partida e chegada na pista auxiliar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e tem uma frota com 17 aeronaves Cessna Caravan próprias, um turboélice regional monomotor com capacidade para nove passageiros.

A Azul ressalta que a operação ainda depende de conclusão de auditoria, negociação de um contrato e aprovações regulatórias.