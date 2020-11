Azul Conecta retoma operações em Campos dos Goytacazes e Macaé

A Azul, por meio de sua subsidiária Azul Conecta, voltou a operar voos para Campos dos Goytacazes e Macaé, no Norte do Estado do Rio de Janeiro. A retomada da operação se deu nesta quinta-feira, conforme nota divulgada pela empresa.

Até fevereiro, a ligação entre o Norte do Estado e a capital fluminense vai ser feita pelos aviões Cesnna Gran Caravan da Azul Conecta, com capacidade para nove Clientes.

A partir desta quinta, a Azul voará regularmente três vezes por dia para Macaé e duas para Campos, de segunda à sexta-feira, tendo o aeroporto Santos Dumont como destino.

“Campos e Macaé são regiões importantes, com forte representatividade na economia do Rio, e estamos felizes por retornar a essas bases de operação em meio a um ano desafiador. A cada mês, a Azul está ampliando sua malha, oferecendo mais voos e destinos e seguindo um plano de retomada do serviço de transporte aéreo em todas as regiões do Brasil”, ressalta Ronaldo Veras, assessor da presidência da Azul.

Com a reabertura das cidades, Clientes de Campos e Macaé poderão voar até o aeroporto Santos Dumont, na capital, onde terão conexões diretas para cidades como Belo Horizonte, Campinas, Congonhas, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Cuiabá, Goiânia e Brasília.

Veja também