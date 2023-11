Azul atualiza perspectivas para 2023 e 2024; capacidade (ASK) deve subir 11% em 2023 ante 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 11:05 Para compartilhar:

A Azul anunciou que atualizou suas perspectivas para 2023 e 2024. Agora a companhia espera aumentar a capacidade (ASK) em aproximadamente 11% em 2023 em comparação com 2022, o que representa redução ante expectativa de 14% anteriormente.

“O ajuste no crescimento da capacidade ano contra ano de 14% para 11% deve-se principalmente aos atrasos dos fabricantes na entrega de novas aeronaves e à alta nos preços do combustível”, segundo a companhia.

Já a projeção para a receita operacional por assentos-quilômetro oferecidos (RASK) subiu de estável para entre +3% e +5% no quarto trimestre de 2023 ante mesmo período de 2022, principalmente devido ao ambiente de demanda robusto nos mercados doméstico e internacional, em conjunto com o ajuste esperado na capacidade.

A companhia também estima Ebitda de 2023 em aproximadamente R$ 5,2 bilhões, inferior à estimativa anterior de R$ 5,5 bilhões, devido à recente volatilidade no preço do combustível e à redução na capacidade, juntamente com menores volumes de carga internacional.

Já o Ebitda de 2024 deve somar R$ 6,5 bilhões, maior do que a expectativa anterior de R$ 6,0 bilhões por conta da “continua força na demanda e a um maior aumento no recebimento de aeronaves de última geração na frota”.

Além disso, a Azul espera uma alavancagem em torno de 3,7 vezes no final de 2023 (maior do que a estimativa anterior de 3,5 vezes) e em torno de 3,0 vezes no final de 2024 (igual à estimativa anterior). Segundo a companhia, a alavancagem ligeiramente maior em 2023 é resultado principalmente do ajuste no Ebitda esperado para 2023.

