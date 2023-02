Azul anuncia voos diretos a Paris a partir de abril

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 11:32 Compartilhe





(Reuters) – A Azul anunciou nesta quarta-feira que fará voos diretos a Paris, na França, a partir de 26 de abril, ampliando sua malha internacional, que na Europa já inclui Portugal.

As vendas serão abertas ainda nesta quarta-feira e os voos partirão do Aeroporto Internacional de Viracopos em direção ao Aeroporto de Paris-Orly. As viagens serão feitas com aeronaves Airbus A350-900 e terão seis frequências semanais.

“A França é o segundo maior mercado internacional para o Brasil depois de Portugal e nossos Clientes nos pedem para voar para lá há muito tempo”, afirmou John Rodgerson, presidente-executivo da Azul, em nota.





“Junto com Fort-Lauderdale, Orlando, Lisboa, Montevidéu, Punta Del Este e Curaçao estamos montando um poderoso portfólio de destinos internacionais para complementar nossa incrível rede aqui no Brasil”, acrescentou.

O aeroporto de Paris-Orly é o segundo maior da França, localizado em Orly, a menos de 20km do sul de Paris.

(Por Paula Arend Laier. Edição Beatriz Garcia)





