Azul ampliará oferta de wi-fi grátis a bordo até fim do ano

A Azul, que trabalha com uma projeção de retomada consistente da demanda para o segundo semestre em meio à perspectiva de avanço da vacinação no País, está lançando o serviço “Azul wi-fi”, que contará com 35 aeronaves com o sistema a bordo grátis até o fim deste ano.

Segundo a aérea, a aposta é um “marco na aviação comercial”, já que o serviço é cobrado por outras empresas do setor.

Em nota, a Azul informa que a companhia já possui 17 aeronaves com sistema de wi-fi instalado e pretende, até o final de 2021, ampliar esse número para 35.

Para tanto, a aérea afirma que vem investindo em mão de obra qualificada e nas ferramentas necessárias para a instalação do sistema, em um processo que antes era feito fora do Brasil e, agora, está a cargo do centro de manutenção da companhia em Campinas (SP).

