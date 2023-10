Azul amplia em 10 vezes operações no Aeroporto do Galeão a partir de dezembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 17:21 Compartilhe

A Azul vai ampliar de três para 30 o número diários de voos oferecidos no Aeroporto Internacional do Galeão (Rio de Janeiro). A mudança, que irá ocorrer de forma gradativa a partir de 23 de dezembro, vem em linha com a portaria do governo federal que visa ampliar o fluxo no terminal.

Em resolução publicada em agosto, o governo restringiu a 400 quilômetros o raio de voos com partida do Aeroporto Santos Dumont para estimular a demanda no Galeão, terminal internacional. A medida passa a valer na mesma data prevista pela Azul para consolidar o aumento da operação no terminal: 2 de janeiro.

Os voos oferecidos pela Azul ligam o Galeão às cidades de Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Campina Grande (PB), Guarulhos (SP) e Campinas (SP).

“Estamos focados em ampliar nossas operações no Aeroporto do Galeão, um equipamento de suma relevância para o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa é parte integral de nossa história e investimos significantemente desde 2009, afirma diretor de Relações Institucionais da Azul, Fábio Campos.

A companhia destaca que, no Aeroporto Santos Dumont, seguirá com os voos da ponte aérea com Congonhas (São Paulo) com 13 voos diários em cada sentido. Manterá também as viagens entre Congonhas e o Aeroporto de Jacarepaguá, via Azul Conecta, com 14 voos decolagens diárias, sendo sete em cada sentido.

