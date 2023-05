Azul amplia codeshare com United Airlines com inclusão de novos destinos nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2023 - 10:55 Compartilhe

A Azul informou nesta segunda-feira, 8, que a expansão do acordo de codeshare com a United Airlines. Fazem parte do novo acordo as cidades norte-americanas de Chicago, Cleveland, Denver, San Francisco e a capital Washington.

Em nota, a companhia aérea brasileira lembra que nesse modelo de cooperação, os clientes podem comprar diretamente nos canais de vendas da Azul, bilhetes para voos operados pela United nos Estados Unidos.

Atualmente, a Azul já mantém uma parceria com a empresa que permite voos para Houston e Newark.

Segundo a Azul, as vendas começarão no início de maio para clientes que desejam voar a partir do dia 10 no site e aplicativo da Azul.

Atualmente, a Azul opera 16 voos diretos que conectam Fort Lauderdale a Recife (PE), Manaus (AM), Viracopos (SP), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG) e outros 12 voos de Orlando para Campinas (SP) e futuramente para Recife (PE) e Belo Horizonte (MG).

“A expansão do acordo com a United é mais um passo na missão da Azul em oferecer a melhor experiência tanto em voo quanto na oferta de destinos. Estamos acelerando nossa presença internacional”,destaca André Mercadante, diretor de Alianças, Planejamento e RM da Azul.

