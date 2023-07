Azerbaijão suspende circulação entre Armênia e Nagorno-Karabakh

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 12:03 Compartilhe

O Azerbaijão anunciou, nesta terça-feira (11), que suspendeu o tráfego no corredor Lachin, a única rodovia que liga a Armênia ao enclave de Nagorno-Karabakh, e acusou o ramo armênio da Cruz Vermelha de “contrabando”.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) rejeitou essas acusações e garantiu que nenhuma mercadoria não autorizada foi encontrada em seus veículos.

Nesta terça-feira, os guardas de fronteira do Azerbaijão anunciaram que “a passagem pelo posto de fronteira de Lachin [foi] temporariamente suspensa”.

Segundo eles, a medida foi tomada devido a “várias tentativas de contrabando” por esse posto, com veículos pertencentes ao ramo armênio da Cruz Vermelha.

A Armênia e o Azerbaijão disputam a região de Nagorno-Karabakh desde o final dos anos 1980, uma disputa que levou a duas guerras. A última, em 2020, resultou na derrota das forças armênias, que perderam terreno para o Azerbaijão.

Uma parte do enclave, de maioria étnica armênia, mas localizada no território internacionalmente reconhecido do Azerbaijão, permanece nas mãos de separatistas armênios, mas é cercada por territórios controlados pelo Azerbaijão.

mkh-im/tbm/pop/jvb/meb/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias