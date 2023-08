Azerbaijão acusa Armênia de reforçar tropas na fronteira

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2023 - 11:01 Compartilhe

O Azerbaijão acusou a Armênia nesta segunda-feira (14) de ter reforçado suas tropas ao longo da fronteira entres os dois países para realizar uma ação militar, afirmação que foi negada por Yerevan em meio a um contexto de altas tensões entre os dois países.

“Nos últimos dias, houve uma grande concentração de armas, equipamentos e pessoal para realizar uma nova ação militar ao longo da fronteira”, disse o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, acusando também sua vizinha de instalar infraestruturas militares no disputado enclave separatista de Nagorno-Karabakh, que desde 2020 funciona como base de forças russas de manutenção da paz.

“O Azerbaijão se reserva o direito de defender sua soberania e integridade territorial por todos os meios” previstos no direito internacional, escreveu o ministério em comunicado.

A Armênia, por sua vez, reagiu imediatamente desmentindo as acusações de Baku. As declarações “não correspondem à realidade”, insistiu o Ministério da Defesa do país.

Reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, o enclave é disputado há décadas pelas duas nações do Cáucaso, que já travaram duas guerras pelo controle deste território.

A segunda, ocorrida em 2020, levou à derrota das forças armênias e ganhos territoriais significativos para o Azerbaijão.

No sábado, a Armênia instou o Conselho de Segurança da ONU a intervir para conter a “situação humanitária em deterioração” na região disputada.

Yerevan acusa o Baku há meses de impedir a passagem pelo corredor Lachin, uma rodovia que liga o território armênio aos assentamentos povoados por seus cidadãos em Nagorno-Karabakh.

str-cad/bg/thm/sag/mb/yr/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias