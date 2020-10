Azerbaijão acusa Armênia de bombardear região durante cessar-fog

BAKU, 11 OUT (ANSA) – O Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão informou neste domingo (11) que as forças oficiais da Armênia violou o acordo de cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, que entrou em vigor neste sábado(10), e atacou a cidade de Gandja.

Segundo as autoridades locais, pelo menos sete pessoas morreram e 33 ficaram feridas, incluindo crianças, em uma área residencial.

Diversos correspondentes internacionais revelaram que entre 10 e 15 projéteis atingiram a capital de Nagorno-Karabakh nesta madrugada.

Hoje, o papa Francisco fez um apelo no Vaticano, pedindo respeito pelo cessar-fogo “por motivos humanitários”. “Apesar desta trégua se demonstrar muito frágil, encorajo todos para que seja retomada e manifesto a minha participação à dor pela perda de vidas humanas, pelos sofrimentos, bem como pela destruição de casas e lugares de culto”, afirmou.

Após a oração do ângelus, o Pontífice convidou todos os fiéis a rezarem “pelas vítimas e por todos os que têm a sua vida em perigo”. (ANSA)

