Azerbaijan Airlines suspende voos para 7 cidades da Rússia

BAKU, 27 DEZ (ANSA) – A Azerbaijan Airlines suspendeu os voos para sete cidades da Rússia após um avião da companhia aérea com destino a Grozny, na Chechênia, ter caído no Cazaquistão, deixando 38 mortos e 29 feridos.

A empresa disse que a decisão levou em conta “resultados preliminares da investigação sobre o incidente” e os “riscos para a segurança dos voos”.

Fontes do governo azeri afirmaram à imprensa internacional, como o site Euronews e a agência Reuters, que a aeronave modelo Embraer 190 foi atingida por estilhaços da explosão de um míssil terra-ar lançado pela Rússia contra uma suposta ação de drones ucranianos na Chechênia.

Essa tese é reforçada pelas marcas de perfuração vistas na parte traseira da fuselagem, que permaneceu íntegra após a queda por ter se desprendido do restante do avião antes que ele pegasse fogo.

A Azerbaijan Airlines suspendeu os voos para Mineralnye Vody, Grozny, Sochi e Makhachkala, todas no Cáucaso, além de Volgograd, Oufa e Samara. No entanto a companhia manteve ativas as rotas para Moscou, São Petersburgo, Yekaterinburg, Astrakhan, Kazan e Novosibirsk. (ANSA).