Azarenka bate Kvitova e faz oitavas em Indian Wells Tenista encara compatriota

Em uma rivalidade que completa 13 anos, Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo, passou pela tcheca Petra Kvitova por 7/5 6/4 para alcançar as oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, evento disputado no piso duro.

Foram três quebras de saque no primeiro set e Azarenka fechou após salvar três break-points em jogo que durou 1h49min. Foram 25 winners e nove aces da bielorrussa que errou 18 bolas quebrando ao todo seis vezes na partida.

“Foi um ano exaustivo. Desde que começou o COVID está sendo exaustivo para todos. Meu corpo não está lidando perfeitamente. É por isso que estou encerrando depois daqui, preciso de semanas extra para recuperar meu corpo e recuperar tudo”, disse Kvitova.

Foi o nono confronto entres, apenas o terceiro em uma década. Azarenka venceu pela quarta vez

“Foi uma boa partida, foi muito apertada o que sabia o que sabia que seria, indo para pegar o ritmo. Foi uma partida de iniciativas, quem tomava primeira, ser agressiva. Não esperava muitos rallies. Foi bom, estou feliz pela maneira com que fechei os dois sets, esses foram momentos importantes e aproveitei as oportunidades”, seguiu Azarenka que encara a compatriota Aliaksandra Sasnovich.

E MAIS:

Saiba mais