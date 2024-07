Aya Nakamura, estrela da música francesa, canta na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2024 - 16:55 Para compartilhar:

Aya Nakamura, a cantora francófona mais ouvida no mundo, cantou nesta sexta-feira (26) na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, após meses de rumores sobre sua apresentação que escandalizaram grupos de extrema direita na França.

De origem malinense, Nakamura estava loira para a ocasião e usava um vestido dourado para cantar junto com a Guarda Republicana.

Um medley com seus sucessos “Pookie” e “Djadja” junto com reminiscências do cantor francês Charles Aznavour fizeram parte de sua performance.

Nakamura, de 29 anos, cultiva um estilo entre soul e hip hop, com influências da música africana atual, e os rumores de sua apresentação nas Olimpíadas causaram controvérsia nas redes sociais.

“Isso é Paris, não o mercado de Bamako”, dizia uma faixa divulgada nas redes em março, acompanhada de piadas sobre seu estilo e nível de francês.

Diante da polêmica, o presidente francês Emmanuel Macron veio a público apoiá-la.

Nascida como Aya Danioko em Bamako, capital do Mali, em 1995, em uma família de músicos tradicionais, ela se mudou com seus pais para os subúrbios de Paris quando era criança.

A cantora está na lista dos mais vendidos em 46 países e é há cinco anos a artista feminina mais reproduzida no mundo.

