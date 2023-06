Axl Rose, do Guns N’ Roses, recebe críticas após apresentação no Glastonbury Festival

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 15:03 Compartilhe

Alx Rose, do Guns N’ Roses, recebeu algumas críticas após a apresentação da banda no Glastonbury Festival, que acontece na Inglaterra entre os dias 21 a 25 de junho. Entre os comentários, o de que o vocalista “parecia seu pai cantando em um karaokê” e o que citava “vibe de um tiozão bêbado cantando em um karaokê”.

De acordo com publicação do LADbible, em certo ponto da apresentação, o vocalista alegou problemas com o microfone. “Eu não posso chegar tão longe aqui porque quando faço isso só consigo ouvir a mim mesmo e não consigo ouvir a banda”, disse. Um fonte disse ao jornal britânico que os artistas sofreram problemas técnicos com a transmissão do show. “Não foi culpa da banda, mas da BBC [emissora responsável]”.

Pedido de desculpas por apresentação no Rock in Rio

Em setembro passado, após apresentação no Rock in Rio, Axl Rose pediu desculpas, alegando que estava “um pouco indisposto”. “Eu quero me desculpar por estar um pouco indisposto, ainda bem que não é covid. Eu tentei esconder minha tosse”, escreveu ele, que ainda agradeceu aos fãs e ao Rock in Rio. “Plateia incrível”, finalizou.

O tuíte provocou inúmeras reações, desde fãs que diziam que ele não precisava se desculpar até aqueles que apontaram os problemas do show – como o set list com poucos clássicos.

