AWS investe US$ 100 milhões em iniciativa de cloud para IA generativa

A Amazon Web Services (AWS) anunciou nesta sexta-feira (23) um investimento de US$ 100 milhões no AWS Generative AI Innovation Center. Trata-se de um programa com objetivo de ajudar os clientes da companhia no desenvolvimento e implementação de soluções de Inteligência Artificial (IA) generativa que rodem na nuvem da AWS.

A iniciativa vai conectar especialistas em IA e Machine Learning (ML) da AWS a clientes ao redor do mundo, no intuito de ajudá-los a conceber, projetar e lançar novos produtos, serviços e processos com foco em IA generativa.

Por meio de workshops, engajamentos e treinamentos gratuitos, a AWS pretende ajudar os clientes a definir os casos de uso que possam gerar maior valor para seus negócios, com base em melhores práticas e experiência do setor. O trabalho será realizado junto com os especialistas em IA generativa da AWS e da AWS Partner Network para selecionar os modelos adequados, definir caminhos para lidar com desafios técnicos ou comerciais, desenvolver provas de conceito e planejar o lançamento de soluções em escala.

A iniciativa também estimulará a adoção de outras soluções da Amazon relacionadas à IA, como a plataforma de desenvolvimento Amazon CodeWhisperer.