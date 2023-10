Reino Unido investiga práticas anticompetitivas no setor de cloud

Após avaliar por um ano o setor das grandes empresas de cloud do Reino Unido, a Ofcom – agência que regula o setor de telecom no país – produziu um relatório de 254 páginas recomendando a investigação da AWS e da Microsoft. No relatório, a agência diz que encontrou “recursos que podem limitar a competitividade” entre as empresas de serviços de nuvem. “Estamos particularmente preocupados com a posição dos líderes de mercado, AWS e Microsoft”, diz o comunicado da Ofcom.

Entre os pontos abordados pelo estudo estão as altas taxas cobradas de clientes que deixam um provedor, descontos agressivos para contratos longos e questões técnicas que limitam a integração entre diferentes provedores de cloud. “Estes fatores podem criar dificuldades para clientes que trocam de provedor, ou adotam vários provedores de nuvem. Estes clientes podem ter dificuldade em negociar preços ou combinar os melhores serviços de provedores diferentes. Os altos níveis de lucratividade dos líderes AWS e Microsoft indicam que há limites para o nível de competitividade”, diz o relatório.

Segundo o relatório, AWS e Microsoft Azure dividem a liderança do mercado de cloud no Reino Unido, cada uma com market share entre 30% e 40%. O Google Cloud fica em distante terceiro lugar, com fatia entre 5% e 10%. O relatório da Ofcom será encaminhado à CMA, agência responsável por investigar práticas anticompetitivas de mercado no Reino Unido.

