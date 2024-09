AWS investirá R$ 10 bilhões para expandir sua nuvem no Brasil

André Cardozo 12/09/2024 - 7:51 Para compartilhar:

A AWS – subsidiária de nuvem da Amazon – anunciou nesta quarta-feira (11) planos de investir R$ 10,1 bilhões (US$ 1,8 bilhão) até 2034 para expandir, construir, conectar, operar e manter data centers no Brasil. Segundo a empresa, o investimento na infraestrutura de nuvem e conectividade da AWS no estado de São Paulo ajudará a atender à crescente demanda dos clientes por serviços em nuvem e de inteligência artificial (IA) generativa.

O valor anunciado nesta semana se soma ao investimento de R$ 19,2 bilhões (US$ 3,8 bilhões) realizado entre 2011 e 2023, anunciado anteriormente pela AWS no Brasil.

A Região América do Sul (São Paulo) foi a oitava lançada pela AWS no mundo. A infraestrutura foi inaugurada com três Zonas de Disponibilidade em 2011. Cada uma delas possui energia, resfriamento e segurança física independentes e é conectada por meio de redes redundantes e de latência ultrabaixa.

A infraestrutura local da AWS no Brasil também inclui Edge Locations em Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, bem como Edge Caches Regionais em São Paulo.