Avós de Ana Castela entram em show para aprovar namoro com Gustavo Mioto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2023 - 10:59 Compartilhe

Ana Castela e Gustavo Mioto têm feito uma série de shows juntos nos últimos meses, mas parece que a relação está além do âmbito profissional. Afinal, eles já foram flagrados em clima de romance diversas vezes. No entanto, seguem sem oficializar o relacionamento, que tem apoio do público e até da família.

Recentemente, as avós de Ana Castela subiram ao palco de um show da cantora, com participação de Gustavo Mioto, e confirmaram a “benção” para o possível relacionamento entre os artistas. “Você tem que namorar ele”, afirmou uma delas.

Surpresa com a fala, Ana Castela pediu a opinião da outra avó. “Porque é a dela que vale”, brincou a cantora. Contudo, a resposta se repetiu: “Tem que namorar”. O público, é claro, vibrou com o apoio.

Gustavo Mioto também demonstrou entusiasmo e declarou: “Tem que parar de enrolar as pessoas!”. Vídeos do momento circulam nas redes sociais; veja:

Avós de Ana Castela sobem ao palco e apoiam seu relacionamento com Gustavo Mioto: “Tem que namorar” pic.twitter.com/lPQpSimKBD — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) May 22, 2023

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias