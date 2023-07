Avós da Praça de Maio encontram ‘neto 133’ perdido na ditadura

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/07/2023 - 13:01 Compartilhe

BUENOS AIRES, 29 JUL (ANSA) – A organização Avós da Praça de Maio, que busca crianças que foram separadas de suas famílias pelo Estado durante a ditadura argentina (1976-1983), anunciou que foi encontrado, em Buenos Aires, o “neto 133”.

Ele não teve o nome divulgado, mas é o filho de Julio Santucho e Cristina Navajas, membros do Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT).

“Por mais difícil que seja, o melhor que pude fazer foi contar a verdade aos meninos: que a mãe deles não está aqui por causa dos militares. Esta é uma derrota para a ditadura que queria tirar os nossos filhos, mas os estamos recuperando”, disse o pai em coletiva de imprensa.

Cristina foi sequestrada grávida por agentes da repressão em 1976 e nunca foi encontrada.

O “neto 133” tem dois irmãos e encontrou um deles, Miguel Santucho.

“Ele é muito parecido com meu pai e comigo, os mesmos traços, o mesmo sorriso e o mesmo gosto futebolístico”, disse Miguel, contando que o irmão, assim como ele, é torcedor do Boca Juniors.

Ele também lembrou da avó, Nélida Santucho, uma das fundadoras do movimento e que morreu em 2012: “Foi um exemplo para mim, uma referência, como todas as avós que foram tratadas como loucas, atacadas pelo regime, algumas sem ter certeza do nascimento de seus netos. Ela nunca desistiu de lutar”.

Segundo o anúncio, o “neto 133” foi entregue ainda bebê a um casal formado por um agente de segurança argentino e uma enfermeira, e foi informado por uma irmã mais velha que não seria filho biológico dos pais.

Em seguida, procurou as Avós da Praça de Maio, que fizeram um teste de DNA, levando à descoberta. (ANSA).

