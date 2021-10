Avô estupra e engravida neta de 10 anos em Minas Gerais

Uma menina de apenas 10 anos ficou grávida após ser vítima de abusos do avô em Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. De acordo com o jornal O Tempo, o homem foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (1).

Por conta das mudanças que começaram a acontecer no corpo da criança por causa da gravidez, a família descobriu o crime que era cometido pelo avô materno da menina. De acordo com as investigações, os estupros aconteciam há vários meses e eram frequentes.

Após o crime ser descoberto, a criança foi levada ao hospital da cidade para realizar exames médicos.

Veja também