Avó e três netos morrem em incêndio durante nevasca e falta de luz nos EUA

Uma avó e seus três netos morreram em um incêndio no último dia 15 em Sugar Land, no Texas (Estados Unidos). Loan Le estava em casa quando houve uma queda de energia e ela decidiu ir para a casa dos netos, que ficava a cerca de oito quilômetros da residência dela. As informações são da CNN.

De acordo com Jackie Pham Nguyen, filha de Loan Le, algumas horas depois da chegada da mãe, a energia na casa deles também acabou e eles decidiram acender a lareira e brincar com jogos de tabuleiro e cartas. Segundo a CNN, os cortes de energia e água atingiram o Texas em meio a uma forte nevasca.

À noite, Loan Lee, a filha e os netos Olivia, de 11 anos, Edison, de 8 anos, e Colette, de 5 anos, foram dormir. Segundo Jackie, ela acordou com a casa em chamas e tentou chamar os filhos que estavam no andar de cima da residência, mas eles não responderam.

Conforme o porta-voz da cidade de Sugar Land, Doug Adolph, Jackie “teve que ser fisicamente impedida de voltar para casa”, após a chegada dos bombeiros. Segundo Adolph, a causa do incêndio ainda está sendo investigada. “É possível que a investigação nunca identifique uma causa exata”, afirmou o porta-voz à CNN.

Após a morte dos filhos, Jackie decidiu criar uma campanha de arrecadação online e abrir uma organização ou fundação em homenagem às crianças. “Quero fazer algo duradouro para eles”, disse à CNN.

