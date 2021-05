Avó e neta vão se formar na faculdade no mesmo dia nos EUA

Elsie Woodward, 75 anos, finalmente vai se formar depois de uma “pausa” na faculdade por 54 anos. Para completar a alegria, sua neta, Anna, também se formará no mesmo dia. As informações são do UOL.

Elsie começou o curso de cinesiologia (que estuda a mecânica do corpo) em 1963, em Miami. Ainda era uma época em que mulheres não podiam usar shorts no campus e ela acabou interrompendo os estudos para casar e crias seus dois filhos.

Denton Jr., um dos filhos de Elsie, conta que a mãe teve um pouco de dificuldade para se adaptar à vida acadêmica, mas, com a ajuda de professores, se adaptou. A filha de Denton, Anna, se formará no mesmo dia que a avó. “Temos muito orgulho dela. Ainda bem que a minha formatura será de manhã, e a dela será de noite, então não teremos de perder nenhuma das duas”.

Veja também