Avó de Sasha é vetada no casamento da neta e explica motivo: ‘Apenas os pais’

Beth Szafir, avó de Sasha Meneghel, informou que foi vetada no casamento civil da neta, na última sexta-feira (14). “Foram apenas os pais”, explicou a mãe de Luciano Szafir, pai da modelo, fruto do relacionamento com Xuxa Meneghel.

De acordo com o “Notícias da TV”, nem mesmo para a cobiçada festa de casamento a neta convidou a avó. Segundo a publicação, a celebração será realizada no final deste mês em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e deverá contar com apenas 20 convidados, entre eles, familiares dos noivos e os amigos mais próximos. A cerimônia, que acontecerá à beira-mar, na casa de praia de Xuxa, será contida por causa da pandemia.

“Depois que tive uma pneumonia muito forte, adquiri uma doença pulmonar severa. Não posso sair de casa e não quero pegar esse vírus maldito de jeito nenhum. Estou evitando pegar aviões faz um ano e meio, mesmo que seja para ir apenas ao Rio de Janeiro”, comentou Beth, que mora em São Paulo.

