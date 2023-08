Avó de Jojo Todynho se surpreende com bariátrica da cantora: ‘Quando soube, já tinha operado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 11:29 Compartilhe

A cantora Jojo Todynho, de 26 anos, passou por uma cirurgia bariátrica na terça-feira (8) e, nesta quinta-feira (10), recebeu alta hospitalar. A decisão de se submeter ao procedimento surpreendeu a avó da artista, Rita Maria de Jesus Menezes, que afirmou não saber sobre a operação da neta.

“Jordana, que Deus te abençoe, oro todos os dias por você e tenho fé que você se recuperar. Deus está no controle. Te liguei, mas o telefone estava desligado. Nem sabia que você ia operar. Quando soube, você já tinha operado”, disse Rita, em um vídeo compartilhado por Jojo nas redes sociais.

Jojo ainda aproveitou as publicações no Instagram para afirmar que estava muito feliz com a decisão de passar pela cirurgia bariátrica.

“Eu estou muito feliz, porque sei que foi a melhor decisão da minha vida. O processo é longo, mas eu vou passar por ele desfilando. Determinação e força é meu segundo nome”, declarou.

