Avó de Fabiana Justus recebe diagnóstico do mesmo tipo de câncer da influenciadora

A influenciadora Fabiana Justus, 38, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a saúde de sua avó, Celia Chryzman, diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda (LMA), a mesma doença contra a qual ela vem lutando desde 2024.

“Quero muito pedir pra nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa essa mulher linda da foto… a minha avó”, escreveu em post no Instagram.

“Por ironia (ou mistério) do destino, ela está enfrentando a LMA. Leucemia Mielóide Aguda. Começou crônica, e agora virou aguda”, seguiu.

Em tom de emoção, Fabiana ainda conta que o o diagnóstico em comum a fez se sentir mais conectada com a avó, e relata que Celia está respondendo bem ao tratamento.

“Mas nesse momento, toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença. Posso contar com vocês?! Sei o quanto vocês fizeram e fazem a diferença pra mim”, finaliza.

A filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide em janeiro de 2024 e foi submetida a um transplante de medula dois meses depois. Recentemente ela comemorou um ano da pega da medula: “Hoje é meu renascimento! Um ano da pega da minha medula. Um ano do dia em que meu corpo disse sim pra vida de novo! Uma segunda chance nessa vida tão maravilhosa que Deus me deu! É impossível explicar o que sinto… Gratidão, emoção, esperança.”