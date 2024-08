Avó de Carolina Dieckmann morre no dia em faz cinco anos da morte da mãe da atriz

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2024 - 13:03 Para compartilhar:

Carolina Dieckmann, 45 anos, usou as redes sociais, neste sábado, 24, para comunicar o falecimento de sua avó. A senhora, que tinha 94 anos, morreu no dia em que completa cinco anos do falecimento da mãe da atriz.

“Hoje completa 5 anos que a minha mãe foi para o céu. Hoje vou ver pela última vez a minha avó. Esse dia. Tantas vezes pensei como seria. Nunca imaginei ele assim. A vida surpreende o tempo todo. Não existe plano maior do que o de Deus”, escreveu ela ao compartilhar, no Feed do Instagram, um registro em que ela aparece entre a avó e a mãe.

“Minha avó partiu na caminha dela. Em paz. De causa desconhecida porque morreu ‘viva’. Nada de hospital. Nada de dor. Só o tempo que se esgotou… 94 anos. O tempo acaba um dia. A gente não sabe nunca. Às vezes a gente até calcula, mas essa matemática não fecha. Não é sobre isso. A vida é o tempo de cada um e ponto”, completou a artista.

“Vovozinha, seu colo foi minha terra. Nele cresci com o seu amor… infinito. Virei uma árvore para te fazer sombra. Agora vou seguir sem você, sabe Deus até que dia… O dia que vamos nos ver de novo; eu você e a mamãe. Sei que vocês estão juntas. E ainda mais, DENTRO de mim. Te amo. Hoje está tudo doendo”, finalizou.

Mãe de Carolina Dieckmann, Maíra morreu aos 73 anos, em 2019. Ela sofreu um mal súbito e morreu dormindo. Ano passado, ela homenageou a matriarca na ocasião aniversário de quatro anos de sua morte.

