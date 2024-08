Aviões de guerra israelenses rompem barreira do som três vezes e geram pânico em Beirute

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 06/08/2024 - 11:56 Para compartilhar:

BEIRUTE (Reuters) – Aviões de guerra israelenses romperam a barreira do som três vezes sobre Beirute em menos de 30 minutos nesta terça-feira, 6, provocando estrondos e fazendo pessoas correrem em busca de abrigo, pouco antes de um discurso do líder do poderoso grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Os aviões de guerra israelenses sobrevoaram a capital libanesa, e testemunhas disseram que puderam ver os aviões a olho nu. Os estrondos foram os mais altos ouvidos em Beirute nos últimos anos.

Um repórter da Reuters viu pessoas em um café no distrito de Badaro, em Beirute, se dispersarem quando o som reverberou pela cidade.

O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, estava programado para iniciar um discurso por volta das 17h (11h de Brasília) para marcar uma semana desde a morte do importante comandante militar do grupo armado libanês Fuad Shukr, em um ataque israelense nos subúrbios ao sul de Beirute.

O Hezbollah prometeu reagir à morte, que ocorreu poucas horas antes do assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, em uma operação atribuída a Israel, mas que Israel não confirmou nem negou ter realizado.

Os dois assassinatos levaram a região à beira da guerra, com o Irã também prometendo uma resposta dolorosa.

(Reportagem de Timour Azhari e Laila Bassam)