Aviões da Boeing são recolhidos e noiva tem voo cancelado na véspera do casamento

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 11/01/2024 - 1:43 Para compartilhar:

A vida de casado não decolou como eles esperavam. Uma mulher no TikTok compartilhou que o voo que ela e seu noivo deveriam fazer para o casamento foi cancelado após o desastre da Alaska Airlines e agora ela está implorando por ajuda.

“Então, vamos voar para nosso casamento amanhã de manhã e a United acaba de nos dizer que nosso voo foi cancelado”, disse Emma Degerstedt no vídeo que obteve 760.200 visualizações e 27.900 curtidas.

Tentando encontrar uma solução de última hora, ela encontrou três outros voos que “não eram ideais”, mas que poderiam funcionar. Mesmo que ela e seu futuro marido não estivessem sentados um ao lado do outro e os horários dos voos não fossem os que eles queriam, ela só queria encontrar um caminho para lá.

Mas ao clicar na opção de reservar o voo das 6h, Degerstedt descobriu que estava em espera – sem garantia de embarque.

“Quando as pessoas me disseram que as coisas iriam dar errado na semana do seu casamento, pensei que o florista iria esquecer e que não teríamos flores em nosso casamento, como coisas que eu poderia fazer”, disse ela. “Não que não iríamos chegar lá para o nosso casamento. Unidos, ajudem.”

Porém, as pessoas nos comentários não tiveram muita simpatia pelo casal, ressaltando que voar um dia antes do casamento foi um erro de novato.

“Voar para o seu casamento, um dia antes do casamento, no inverno, é uma loucura. Ficar chocado com o cancelamento do seu voo no inverno é ainda mais louco”, escreveu uma pessoa.

“Veei para os comentários antes do seu voo programado, porque no dia anterior não fazia sentido”, brincou outro.

“Alguém errou ao dizer para você voar um dia antes do seu casamento, especialmente no meio do inverno”, comentou alguém.

“O DIA ANTERIOR? No inverno? E você está chocado? um usuário perplexo questionou.

Algumas pessoas foram um pouco mais indulgentes e ofereceram conselhos.

“Ligar para eles e explicar que a situação pode não funcionar, mas eles também podem colocar você em uma lista de prioridades mais altas”, sugeriu alguém.

“Apenas aceite o que eles lhe derem. Vocês têm uma vida inteira para sentar um ao lado do outro e, acredite, provavelmente vão se cansar disso”, outro riu.

“Garota! Fique alinhado com seu vestido de noiva. Confie em mim. As pessoas garantirão que você fique em modo de espera. Viajo muito a negócios e absolutamente abriria mão do meu lugar por você”, escreveu um usuário.

Degerstedt postou um vídeo de acompanhamento no dia seguinte, contando que descobriu por que seu voo foi cancelado.

“Lembre-se daquele voo da Alaska Airlines em que a porta caiu, aquele era o nosso avião. Um Boeing MAX 9. Foi recolhido porque as portas estão voando”, explicou ela.

“Eu pensei: quantos aviões desses existem e acabaram de ser recolhidos? Tipo, temos que ligar para todos que vêm ao nosso casamento e avisá-los sobre o voo? Ah, não, não, há apenas 80 deles, e por acaso estamos em um dos 80 aviões United Boeing MAX 9 em todos os Estados Unidos.”





Ela acrescentou: “Estou com uma erupção cutânea de estresse começando agora. Nada mais pode acontecer agora, certo? Foram realizadas?”

Na sexta-feira, um voo da Alaska Airlines se transformou em um pesadelo quando uma seção do avião explodiu no meio do voo, forçando o piloto a fazer um pouso de emergência em Portland.

Mais uma vez, as pessoas nos comentários ficaram confusas sobre por que o casal não se preparou para isso.

“Por que você ainda não começou a dirigir”, alguém se perguntou.

“Garota, eu nunca voaria um dia antes do meu casamento, mas se isso acontecesse comigo, eu não estaria no TikTok”, escreveu outro.

“Então, por que não cancelar, obter reembolso total e remarcar com outra companhia aérea 🤔”, alguém se perguntou.

Na manhã de quarta-feira, Degerstedt postou que eles conseguiram um novo vôo.

“LINHA AÉREA DIFERENTE PARA UM AEROPORTO DIFERENTE, MAS ESTAMOS EM ROTA”, dizia a legenda do vídeo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias