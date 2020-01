Avião sai da pista e pousa no meio de avenida no Irã

Um avião da Caspian Airlines, com 135 passageiros e sete tripulantes a bordo, teve um problema enquanto aterrissava no aeroporto de Bandar-e Mahshahr, na região sudoeste do Irã, e pousou no meio de uma avenida nesta segunda-feira (27). O avião é modelo McDonnell Douglas MD-83 de 1994. As informações são do Extra.

Segundo alguns veículos estatais do país, dois passageiros ficaram levemente feridos. Segundo a agência estatal Iria, houve um problema técnico antes da decolagem de Teerã. Uma TV estatal iraniana disse que o piloto pousou tarde demais e, por isso, a aeronave saiu da pista. Um repórter da emissora, que estava a bordo da aeronave, disse que uma das rodas traseiras do avião quebrou e que o piloto teve que “pousar de barriga”.