Avião sai da pista após pousar sob forte chuva em Chapecó

Um avião parou no gramado do aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, na noite desta segunda-feira, dia 31, depois de ultrapassar a pista na hora do pouso. De acordo com informações do portal G1, ninguém ficou ferido e o pouso aconteceu sob a forte chuva no local por volta das 19h30.

O voo LA3276, da Latam, tinha saído de Guarulhos, em São Paulo, para a cidade. Por meio de nota, a companhia aérea disse que foi feito o desembarque, com segurança, dos 107 passageiros e cinco tripulantes. A Latam cancelou o voo LA3277, de Chapecó para Guarulhos, que seria realizado com a mesma aeronave no mesmo dia.