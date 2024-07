Avião russo é flagrado interceptando caça da Otan; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2024 - 14:05 Para compartilhar:

Imagens compartilhadas nas redes sociais flagraram o momento em que um avião russo Su-27 intercepta um caça F-15 da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) que se aproximava de um bombardeiro Tupolev TU-22M. O vídeo, publicado há cerca de uma semana, atingiu três milhões de visualizações no Tik Tok, mas não informa data ou local do acontecimento.

Confira o vídeo:

Não é possível confirmar a veracidade das imagens. Na gravação, a suposta aeronave russa aparece se aproximando do avião da Otan e afastando o caça para longe do bombardeiro.