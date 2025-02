Avião que caiu em São Paulo foi comprado há dois meses por empresário de Porto Alegre

O avião de pequeno porte, que caiu na manhã desta sexta-feira, 7, na Av. Marquês de São Vicente, na região da Barra Funda, em São Paulo (SP), está registrado no nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos.

Os sócios da empresa são o advogado Márcio Louzada Carpena e Maria da Graça Paz Louzada, de Porto Alegre (RS). Nas redes sociais, Márcio havia divulgado um story mostrando a aeronave partindo do Campo de Marte em direção a Porto Alegre (RS). Não há confirmação se o empresário estava na aeronave.

O avião é um bimotor com capacidade para sete pessoas e um piloto, fabricado em 1981 pela Beech Aircraft. A aeronave, de matrícula PS-FEM, havia sido adquirada pela empresa em dezembro do ano passado e estava em situação normal, segundo o registro da Força Aérea Brasileira.

Queda do avião

O avião bimotor de pequeno porte, King Air, decolou do Campo de Marte por volta das 7h e caiu na Av. Marquês de São Vicente, na região da Barra Funda, em São Paulo (SP).

“A torre de controle perdeu o contato com a aeronave às 7h16, minutos após a decolagem”, informou a Secretaria de Segurança Pública. Na queda, o avião teria atingido um ônibus.

De acordo com a Força Aérea Brasileira, investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, em Barra Funda (SP).

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informou a FAB.