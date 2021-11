Avião que caiu com Marília Mendonça é retirado de cachoeira e levado para aeroporto

O avião bimotor que caiu na sexta-feira (5) e ocasionou a morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas está sendo retirado do local da queda, uma cachoeira na zona rural de Caratinga (MG), e levado para o aeroporto da cidade, onde deveria ter pousado. As informações são do G1.

A aeronave está sendo removida por guindaste. Os trabalhos começaram por volta das 9h de hoje e, até o momento, não foram finalizados.

A Polícia Militar informou que o avião deve ser trasportado até o aeroporto por um helicóptero, mas isso dependerá do peso. Conforme for, será preciso cortar a aeronave em algumas partes.

A PEC Táxi Aéreo, empresa responsável pela aeronave, só poderá recolher os destroços após o trabalho de perícia da Polícia Civil e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) feito no local do acidente.

De acordo com o Cenipa, todas as evidências iniciais que poderiam ser usadas na investigação já foram retiradas da aeronave. Além disso, uma segunda etapa da perícia será realizada no hangar onde o avião ficará.

