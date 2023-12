Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/sammyrocha/ 09/12/2023 - 8:35 Para compartilhar:

Um aeronave da Gol que decolaria do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Vitória (ES) ficou preso no asfalto da pista de taxiamento e não conseguiu realizar o voo na tarde da última sexta-feira, 8.

Os passageiros tiveram que desembarcar do avião, que foi rebocado pelos operadores de pista do aeroporto. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o canal Golf Oscar Romeo, que realiza transmissões ao vivo do aeroporto de Congonhas no YouTube, às 17h30 de ontem, o piloto do voo da Gol acionou a torre de controle de Congonhas para questionar se havia algum pneu da aeronave esvaziado e saber se algum outro avião estava atrás dele na hora da decolagem.

“Acho que estamos presos em um buraco”, avisou o comandante.

A torre chegou a ter contato com outra aeronave, da Azul, para entender o problema. Mas o comandante respondeu que não enxergava nenhum problema adiante.

Ainda assim, o piloto da GOL seguiu questionando: “A gente está colocando potência e não sai do lugar”, disse. Em seguida, o comandante confirmou que precisaria de ajuda para retirar a aeronave do lugar.

As rodas traseiras do trem de pouso do avião ficaram presas no asfalto, que esfarelou-se e travou as rodas da aeronave no solo. Os passageiros do voo tiveram de descer do avião ainda na pista, por meio de uma escada na porta dianteira.

Em nota, a concessionária que administra Congonhas, a Aena, afirmou que uma das pistas de taxiamento do aeroporto sofreu uma desagregação do pavimento, impedindo a movimentação da aeronave da Gol.

“A aeronave já foi retirada do local e a as operações seguem sem grande impacto, utilizando outra pista para taxiamento, acesso e saída da pista de pouso e decolagem principal”, afirmou a concessionária.

A Aena não confirmou quando o asfalto será reparado e o que provocou o afundamento da aeronave da Gol no solo.

De acordo com a Gol, os passageiros embarcariam em outro avião da companhia aérea, sem mais problemas.

