Avião precisa arremeter para desviar de embarcação em aeroporto do Rio de Janeiro

Um avião da Latam teve de arremeter antes do pouso no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para desviar de uma embarcação que estava na Baía de Guanabara. A situação aconteceu na noite de quarta-feira, 12.

+Brasil tem 10 mortes por acidentes aéreos em 2025; número faz medo de voar crescer

Em nota, a empresa informou que, após a manobra, um procedimento padrão de segurança realizado pelos pilotos, o voo LA3914, que havia decolado do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino à capital fluminense, realizou o pouso em segurança. “Todos os passageiros desembarcaram normalmente”, concluiu a Latam.

A pista de pouso do Santos Dumont tem uma extensão reduzida — 1.323 metros, além dos 1.260 metros da pista auxiliar — devido à proximidade da região marítima da Baía de Guanabara. A configuração dá ao local uma das paisagens de aterrissagem mais conhecidas da aviação.