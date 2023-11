Avião militar dos EUA com 6 tripulantes cai na costa do Japão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

TÓQUIO, 29 NOV (ANSA) – Um avião militar dos Estados Unidos caiu no Oceano Pacífico, próximo da costa da ilha japonesa de Yakushima, nesta quarta-feira (29), com seis pessoas a bordo, informou a Guarda Costeira do Japão.

O incidente ocorreu por volta das 14h47 (horário local), no sul da província de Kagoshima, com a aeronave CV-22 Osprey, modelo de transporte leve que possui dois rotores nas asas para decolagem vertical que depois se movem para a posição leste, como hélices para o voo.

Segundo a TV pública japonesa NHK, o Osprey estava na base aérea naval americana em Iwakuni, perto de Hiroshima, e se dirigia para a base dos EUA na pequena ilha de Okinawa, mais ao sul do Japão.

As autoridades informaram que, até o momento, pelo menos um dos soldados a bordo do avião foi recuperado e sua morte foi confirmada no hospital.

A Guarda Costeira do Japão, que enviou navios e aeronaves para patrulhar a área, disse ter localizado uma grande quantidade de destroços no mar.

De acordo com alguns relatos recebidos pelo governo da província de Kagoshima, o motor esquerdo do Osprey pegou fogo antes do acidente.

O Osprey, produzido pela Boeing e pela empresa de helicópteros Bell, é um veículo militar altamente versátil, mas já sofreu diversos acidentes. O último, em agosto passado, causou a morte de três fuzileiros navais dos EUA no norte da Austrália. (ANSA).

