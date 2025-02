Avião fica de cabeça para baixo após acidente no Canadá

NOVA YORK, 17 FEV (ANSA) – Um avião da Delta Airlines virou de cabeça para baixo nesta segunda-feira (17) durante o pouso no Aeroporto Internacional de Toronto, no Canadá.

De acordo com a imprensa local, citando as equipes de resgate, pelo menos oito pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que uma delas foi hospitalizada em estado crítico.

As imagens da aeronave de ponta-cabeça rodaram o mundo e chamaram muita atenção por se tratar de algo pouco usual. Nelas, é possível ver que o avião capotou em uma pista coberta de neve.

No momento, todas as pistas do aeroporto estão fechadas em razão do acidente do voo 4819 da Delta, informou emissora americana CNN. (ANSA).