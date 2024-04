Avião faz pouso forçado e bate em árvores nas margens de rodovia em Goiás

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/04/2024 - 13:38 Para compartilhar:

Um avião teve que efetuar um pouso forçado nas margens da rodovia GO-305 e colidiu com duas árvores durante a manobra na manhã desta segunda-feira, 1º, em Catalão (GO), cidade que fica a cerca de 260 quilômetros da capital goianiense.

+ SP: bombeiros encontram corpo de piloto desaparecido após queda de avião

+ Avião bimotor que seguia de Jundiaí para São Paulo cai na Serra do Japi

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, a aeronave estava carregada com defensivos agrícolas – produtos químicos usados em plantações – e o piloto sofreu ferimentos leves, sendo hospitalizado em uma unidade de saúde particular. Outras informações sobre o estado do condutor do avião não foram divulgadas.

Ainda conforme a corporação, testemunhas relataram que a aeronave teria “perdido a potência” e obrigou o piloto a efetuar um pouso de emergência. O avião colidiu com duas árvores de pequeno porte antes de aterrissar no trecho entre a BR-050 e as mineradoras.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias