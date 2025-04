Avião faz pouso de emergência em rodovia cheia de veículos em SC; ninguém se feriu

Um avião monomotor foi obrigado a fazer um pouso forçado nos meio dos carros, na Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em Garuva, no norte de Santa Catarina, neste sábado, 5. O avião planou sobre os veículos e pousou no mesmo sentido do tráfego, bem à frente de uma carreta bitanque.

O piloto conduziu a aeronave para o acostamento da rodovia, mas parte da fuselagem e a asa esquerda ficaram sobre a pista.

A carreta conseguiu frear sem colidir com o monomotor.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). o incidente aeronáutico aconteceu no km 15 da rodovia, próximo à divisa com o Paraná e no sentido de Florianópolis.

As duas pessoas que estavam a bordo, o piloto e o proprietário da aeronave, nada sofreram.

Ainda segundo a PRF, o avião tinha decolado do aeroclube de Garuva e seguia para Joinville, quando houve uma pane no motor, obrigando o piloto a fazer um pouso de emergência.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra a rodovia, o avião foi retirado da estrada no início da tarde e o acostamento e a faixa da direita foram liberados.

A aeronave foi empurrada até um ponto fora da rodovia e passava por inspeção mecânica. Se estiver em condições de voo, a pista pode ser fechada para a decolagem. A outra hipótese é a desmontagem das asas para o transporte do avião por terra.

Por se tratar de incidente aeronáutico, a reportagem entrou em contato com a Força Aérea Brasileira e aguardava retorno até o fechamento deste texto.