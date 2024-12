Avião fabricado pela Embraer cai no Cazaquistão com 67 pessoas; veja vídeos

Um avião comercial da companhia Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo, caiu nesta quarta-feira (25) na região oeste do Cazaquistão, informaram as autoridades locais, que relataram 28 sobreviventes no acidente.

A aeronave, um Embraer 190, voava entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da república russa da Chechênia, segundo a Azerbaijan Airlines.

O avião caiu perto da cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão, informou o ministério cazaque de Situações de Emergência no Telegram. Segundo a pasta, 25 pessoas sobreviveram – 22 foram hospitalizadas. O departamento local do Ministério da Saúde informou um balanço de 28 sobreviventes.

Vídeos compartilhados nas redes sociais exibem o avião em movimento rápido na direção o chão. Ao atingir o solo, há uma espécie de explosão. As imagens são fortes. Veja a seguir:

Em outro vídeo, é possível conferir a aeronave minutos após o início do resgate. Assista:

First minutes after the crash of Embraer 190 airplane AZAL Аirline in Aktau, Kazakhstan. December 25 at 10.58 local time (8.58 Moscow time) According to preliminary data, the cause of the crash was a collision with birds, which caused an abnormal situation on board. pic.twitter.com/jNvIPLp4Mu — Nicholas 🇧🇪 🇷🇺 (@DubrovskiyNiko1) December 25, 2024

A Azerbaijan Airlines indicou que a aeronave, que transportava 62 passageiros e cinco membros da tripulação, “fez um pouso de emergência” a três quilômetros de Aktau.

Entre as pessoas a bordo estavam 37 cidadãos azeris, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos, segundo o Ministério dos Transportes do Cazaquistão. As causas do acidente não foram determinadas.

Azerbaijan Airlines afirmou em um primeiro momento que o avião havia atingido um grupo de pássaros, mas pouco depois suprimiu a informação.