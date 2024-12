Avião explode na Coreia do Sul e deixa dezenas de pessoas mortas

Um avião com 181 pessoas a bordo explodiu ao se chocar contra um muro no Aeroporto de Muan, na Coreia Sul, deixando pelo menos 29 pessoas mortas na manhã deste domingo (29), pelo horário local.

A aeronave da companhia de baixo custo sul-coreana Jeju Air era proveniente de Bangkok, capital da Tailândia, e viajava com 175 passageiros (173 sul-coreanos e dois tailandeses) e seis tripulantes.

Pelo menos duas pessoas – um passageiro e um tripulante – foram resgatados com vida, porém o balanço de mortos ainda está destinado a aumentar.

Um vídeo do acidente mostra a aeronave percorrendo a pista em alta velocidade, com a barriga arrastando no solo e os trens de pouso desativados, até bater contra o muro e explodir.

A suspeita é de que o avião tenha sido danificado ao se chocar com um bando de pássaros na fase de aterrissagem, segundo a agência sul-coreana Yonhap.