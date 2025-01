Avião explode em praia de Ubatuba e deixa ao menos 1 morto

(ANSA) – BRASÍLIA, 09 GEN – Pelo menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após um avião de pequeno porte ultrapassar a pista de um aeroporto e explodir em uma praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira (9).

Cinco pessoas viajavam na aeronave, cujo piloto faleceu no acidente. Dois adultos e duas crianças foram resgatados com vida, enquanto três indivíduos foram atingidos em uma pista de skate no local da tragédia.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o avião cruzando a avenida rente ao solo, até explodir na Praia do Cruzeiro.

Segundo a Rede Voa, que administra o aeroporto de Ubatuba, a aeronave decolou de Mineiros, em Goiás, e se acidentou durante uma tentativa de pouso no município paulista, que registrava condições meteorológicas adversas na manhã desta quinta. (ANSA).