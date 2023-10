Avião executivo cai em Rio Branco, no AC, e mata 11 pessoas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/10/2023 - 11:41 Para compartilhar:

Um avião executivo e de pequeno porte caiu próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, hoje, 29. Segundo informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã e viaturas do Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (Samu) foram enviadas ao local. O Copom diz que há a confirmação de pelo menos 12 mortos.

O avião, modelo Caravan, que seguiria da capital do estado acreano, Rio Branco, para a cidade de Envira, no Amazonas, pertencia à empresa ART Táxi Aero e tinha o prefixo PTMEE.

Há indícios de que a queda da aeronave gerou um incêndio na região do acidente. O Corpo de Bombeiros está no local. De acordo com a capitã Francisca Fragoso, o avião explodiu ao colidir com o solo, o que diminui a chance de sobreviventes. Ainda conforme a militar, ele caiu em um local de difícil acesso, o que dificulta o empenho de viaturas.

“Como não há possibilidade de alcançar por viatura, o controle do incêndio fica um pouco mais delicado, em razão de utilizar apenas extintores. [A queda] foi no sentido que vai para a BR-364. O avião tem autonomia para 9 passageiros e dois pilotos, comandante e copiloto. A última informação, é que havia dois pilotos e nove passageiros, mas ainda não há certeza”, informou a capitã.

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA – deverá chegar ao Acre nas próximas horas para iniciar a apuração do caso.

Com informações do portal G1 do Acre 24 horas.

