Avião Delta Boeing 757 perde pneu momentos antes da decolagem nos EUA

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/01/2024 - 2:48 Para compartilhar:

Um Boeing 757 perdeu o pneu dianteiro enquanto a aeronave se preparava para partir para um voo internacional no fim de semana, o mais recente acidente mecânico a atormentar a sitiada linha de jatos.

Pouco antes do meio-dia de sábado, no Aeroporto Internacional de Atlanta, nos EUA, um voo da Delta com destino a Bogotá, na Colômbia, estava taxiando na pista para a posição de decolagem quando outro avião alertou a torre de controle de que algo estava errado.

“Ei, Torre, o 75 na pista acabou de perder o pneu do nariz”, disse o piloto do próximo avião na fila de decolagem, segundo áudio obtido pela VASAviation.

“Delta 982, esta é a aeronave olhando para você. Um dos pneus do seu nariz acabou de cair”, continuou o piloto.

“Obrigado por isso… parece que temos um problema”, respondeu o piloto da Delta.

Depois de se soltar, o pneu do avião rolou por toda a pista antes de escorregar em um barranco, relatou o piloto.

Equipes de manutenção foram chamadas ao local para localizar o pneu e avaliar a situação, enquanto os voos na fila atrás foram obrigados a aguardar no local.

“Você vai nos encaminhar para outra pista? Porque parece que pode demorar um pouco”, perguntou um piloto da Southwest à torre.

“Estamos no processo. Há muitas partes móveis nos bastidores. Dê-me um segundo”, disse a torre de controle.

Os aviões acabaram sendo redirecionados para outras pistas, enquanto o avião da Delta permaneceu na pista por três horas.

Ainda não está claro o que levou ao desprendimento do pneu.

A Delta não respondeu aos pedidos de comentários no momento da publicação.

A Boeing ganhou as manchetes nas últimas semanas depois que um 737 Max 9, de propriedade da Alaska Airlines, perdeu um plugue de porta nos céus do Oregon durante um voo para a Califórnia no início de janeiro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias