Avião de Trump apresenta falha mecânica e faz desvio de rota

O avião do candidato à presidência dos EUA Donald Trump precisou fazer um desvio de rota e pousar no Aeroporto de Billings, em Montana, no fim desta sexta-feira, 9, após a aeronave apresentar falhas mecânicas.

Trump se dirigia a um comício marcado para a noite de hoje, na cidade de Bozeman. Segundo informações da KTVH, o time de segurança do ex-presidente fez uma varredura completa no aeroporto antes do pouso.

Nenhum membro da equipe de campanha esclareceu se o candidato republicano pegou outro voo, ou seguiu ao destino por terra. O desvio não deve afetar a presença de Trump no comício.