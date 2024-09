Avião de pequeno porte sofre acidente no interior de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 13:32 Para compartilhar:

Um avião de pequeno porte sofreu um acidente na manhã desta sexta-feira, 27, em Bragança Paulista, município que fica a menos de 90 quilômetros de São Paulo. Na aeronave, estavam piloto e um passageiro. Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ambos não sofreram nenhuma lesão.

O piloto saiu com a aeronave da cidade de Poços de Caldas para fazer manutenção em Bragança Paulista, quando pousou. “Faltou freio e a aeronave passou da pista, parando em uma praça na Rua Arthur Siqueira, na altura do número 650, no Jardim Primavera”, disse a defesa civil.

Ainda de acordo com informações iniciais dos bombeiros, trata-se de uma aeronave monomotor. Não houve incêndio nem vazamento de combustível.

Além da corporação, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Aeronáutica estão no local do acidente aéreo.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h30. As causas estão sendo investigadas.