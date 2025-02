Avião de pequeno porte cai sobre veículos em São Paulo

SÃO PAULO, 7 FEV (ANSA) – Um avião de pequeno porte caiu sobre vários veículos na região da Barra Funda, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7), informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com as primeiras informações, a queda da aeronave ocorreu na região da avenida Marquês de São Vicente, entre os Centros de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo. A via foi totalmente interditada para o trabalho das equipes.

Até o momento, não há informações sobre vítimas. Bombeiros receberam o chamado por volta das 07h20 (horário local) e enviaram ao menos cinco viaturas ao local, que fica próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte da cidade.

Imagens transmitidas pela Globo News mostram uma parte de um ônibus em chamas. Segundo a SPTrans, o prefixo do ônibus é 732, da viação Santa Brígida. (ANSA).