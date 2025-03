Avião de pequeno porte cai próximo a asilo de idosos na Pensilvânia

Um avião de pequeno porte caiu neste domingo, 9, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

De acordo com a imprensa local, a aeronave estava com cinco passageiros e atingiu uma área de asilo de idosos. Não há informações sobre feridos, nem sobre a causa do acidente.

A polícia informou que a queda aconteceu na comunidade de aposentados Brethren Village, por volta das 15h20 no horário local (às 16h20 no horário de Brasília). A região, aliás, fica próxima do Aeroporto de Lancaster.

A área atingida era um estacionamento. Vários veículos que estavam parados no local pegaram fogo após o acidente. A equipe do asilo foi orientada a permanecer em casa enquanto as equipes trabalhavam no local.