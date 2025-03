Um avião de pequeno porte caiu na Rua Mogi das Cruzes, próximo à praia de Gaivota, em Itanhaém (SP), no final da tarde deste domingo, 9.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou ao menos duas vítimas. Um homem estaria no interior da aeronave e outro foi encontrado do lado de fora. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão a caminho da ocorrência.

* Mais informações em instantes